Botucatu Futsal realizará peneira para jogadores das categorias de base

A equipe do Botucatu Futsal fará, dia 5 de junho, uma seletiva para novos jogadores para as categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. A “peneira” ocorrerá no Ginásio Paralímpico, no Bairro Alto.