Colégio Embraer divulga inscrição do Processo Seletivo 2023

Do R7

O Colégio Embraer divulgou edital do Processo Seletivo 2023, com oferecimento de 240 vagas e há reserva de vagas sociais para estudantes.

São oferecidas vagas para o Ensino Médio – 1ª série – Turmas 2022, conforme divisão abaixo:

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, a partir das 10h de

1º/06/2022 e serão encerradas, às 23h59 do dia 30/06/2022, por meio do site www.vunesp.com.br.

Conforme edital, a prova será realizada em uma única fase, nas cidades de São José dos Campos e Botucatu, no dia 21 de agosto de 2022 (domingo), das 13h às 17h30, com duração máxima de 4h e 30 minutos para todos os candidatos. Os gabaritos serão liberados no dia 22 de agosto.

O local de realização das provas estará disponível, para consulta, a partir das 10h do dia 08 de agosto de 2022, no site www.vunesp.com.br, na Área do Candidato.

Os resultados da seleção serão divulgados no dia 23 de setembro a partir das 10h.