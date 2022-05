Covid-19 em Botucatu: sobe o número de internados e pessoas em quarentena domiciliar

Número de botucatuenses internados teve leve aumento

Da Redação

Na sexta-feira, 28 de maio, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou 338 novos casos de Covid-19 em Botucatu. O total passa a ser de 41.587 desde o início da pandemia.

O número de botucatuenses internados teve leve aumento com doze pessoas no Hospital das Clínicas. Desse total há um paciente em terapia intensiva (UTI), em leito do SUS.

Em contrapartida são 1557 moradores em quarentena domiciliar obrigatória, entre infectados e contactantes.

A pandemia teve 348 mortos e 39.670 recuperados em Botucatu.