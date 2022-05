Hospital do Bairro realiza testes de covid-19 todos os dias

Resultados saem em cerca de 15 minutos

O Hospital do Bairro, em Botucatu, tem realizado testes rápidos de covid-19 todos os dias. De segunda a sexta, o atendimento às pessoas com sintomas gripais acontece das 14 horas às 21h30. Aos sábados, domingos e feriados, os exames são feitos das 7 horas às 18h30. Sem necessidade de agendamento. O teste é do tipo antígeno, o qual indica a presença de uma proteína do vírus, usado na fase aguda da doença. E os resultados saem em cerca de 15 minutos.

A unidade hospitalar, localizada na Vila dos Lavradores, atua como ponto de apoio às unidades de saúde do Município. A coleta diária de exames de covid-19 vem ao encontro a uma nova alta demanda de sintomáticos respiratórios. A média de testes por dia, em Botucatu, passou de 272 em abril para 492 em maio (até o dia 26), variação de pouco mais de 80%. Em relação ao número de positivos, o crescimento foi 16% no mesmo período.

“No entanto, o que temos percebido, é que muitos pacientes com síndrome gripal têm apresentado sintomas mais exacerbados. Já aqueles que estão positivos para covid-19 estão apresentando sintomas mais leves, por já estarem imunizados. O que reflete no baixo índice de internações (menos de 1%), apesar do aumento de casos. Isso só reforça a importância das vacinas”, enfatiza a Enfª Elisângela Campos, supervisora da O.S.S Pirangi, entidade responsável pela gestão da saúde no Município em parceria com a Prefeitura.

Serviço

Hospital do Bairro

Rua Padre Salustio, s/n – Vila dos Lavradores / Botucatu