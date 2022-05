Polícia Civil recupera trator furtado em Pardinho

Da Redação

A Polícia Civil recuperou um trator furtado em Pardinho durante a operação Divisas Integradas VI, que integrou São Paulo e outras quatro unidades federativas para garantir a segurança no campo e combater crimes ambientais nas fronteiras. O equipamento foi encontrado, nesta sexta-feira (27), na mesma cidade onde o delito ocorreu.

A subtração do trator se deu no último dia 18 e a vítima teve o equipamento restituído graças a ação rápida de integrantes do Grupo de Investigação em Área Rural II (Giar II) de Itatinga, com apoio de agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG) do município e policiais militares.