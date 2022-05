Castelinho, em Botucatu, ficará interditada para reparos no asfalto

Obras terão a duração de aproximadamente 7 dias

Da Redação

A Concessionária Rodovias do Tietê iniciará nesta terça-feira (31), serviços de reparo no pavimento da pista norte (sentido Botucatu) da Rodovia Professor João Hipólito. As obras terão a duração de aproximadamente 7 dias.

A interdição acontecerá na faixa da direita (2), e o trânsito fluirá pela faixa da esquerda (1). Em casos de condições climáticas desfavoráveis os serviços serão reprogramados. A região contará com sinalização especial para alertar os usuários de acordo com as normas vigentes do DER/SP e operacionalizada pela empreiteira, com fiscalização da equipe de engenharia, apoio da operação da Concessionária e do Policiamento Militar Rodoviário.

A empresa solicita aos usuários máxima atenção a sinalização instalada e que trafeguem com a velocidade reduzida. Os trabalhos no local serão acompanhados pelas câmeras de monitoramento do Centro de Controle Operacional (CCO) da Rodovias do Tietê.

Em situações de emergência, os usuários poderão entrar em contato com a Rodovias do Tietê por meio do número 0800 770 3322 ou através dos telefones de emergência, disponíveis em todo o trecho sob concessão e nos postos de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), onde estão disponíveis totens de autoatendimento.