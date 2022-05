São Manuel passará a contar com brinquedoteca

Espaço ficará dentro da biblioteca municipal “Dr. Francisco Câmara”



Da Redação

A Administração Municipal através das Diretorias da Pessoa com Deficiência, Cultura e Grupo Mão Amiga inaugurou a “Brinquedoteca Inclusiva”; um espaço dentro da biblioteca municipal “Dr. Francisco Câmara”, que levará o nome do saudoso e querido Adriano Cela, também chamado carinhosamente por Badida, que veio falecer precocemente.

Adriano Cella foi o primeiro aluno matriculado na APAE de São Manuel, fundada nos anos 70 e cultivou um grande círculo de amizades por toda a cidade, com seu jeito simples, criativo e carinhoso de ser. Foi até personagem de revista em quadrinho quando ainda vivia entre nós, com uma edição especial de um Gibi, confecionado pelos amigos inseparáveis Irmãos Solano, que traz histórias e fatos ocorridos com a participação do Badida.