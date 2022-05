Hospital das Clínicas inaugura Laboratório de Biotecnologia Avançada (LBA)

Na manhã desta segunda-feira, 30, foram inaugurados o Laboratório de Biotecnologia Avançada (LBA) e o Anfiteatro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB). O novo espaço recebeu o nome do Prof. Dr. Paulo Eduardo de Abreu Machado (in memoriam).

A solenidade contou com a presença de Dirigentes do Hospital, da Unesp e de suas Unidades Universitárias, da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) e do Presidente da Câmara Municipal de Botucatu, Rodrigo Rodrigues (Palhinha).

O LBA representa a primeira unidade do Núcleo de Pesquisa dentro do HCFMB tendo, como missão, desenvolver pesquisa científica, inovação em biotecnologia e tecnologia aplicada, visando o desenvolvimento de protótipos, produtos, processos e serviços na área da saúde.

Discursos

O Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi, disse que a inauguração do LBA e do Anfiteatro tem um significado especial para sua gestão. “Buscamos sempre trazer pessoas e fazer parcerias”, lembrou. Para o Dirigente, os espaços inaugurados nesta segunda podem e devem ser utilizados por todas as Instituições do Câmpus, o que evidencia a participação do coletivo na consolidação de tais equipamentos públicos.

A Diretora do LBA, Profª. Rejane Maria Tommasini Grotto, fez um discurso de agradecimento aos gestores e profissionais de saúde que contribuíram para a viabilização das instalações do Laboratório e do Anfiteatro. “Eu nunca mais serei a pessoa que era antes de tudo isso. O que eu vi, senti e vivi me tornou outra pessoa. Hoje o LBA é uma realidade, não foi fácil chegar até aqui”, disse a docente.

A Diretora da FMB|Unesp, Profª Maria Cristina Pereira Lima (Kika), ressaltou em seu discurso que, no início da pandemia, os desafios apresentados exigiam o estabelecimento de parcerias. “Este lugar (LBA) é a melhor tradução das finalidades da Universidade (ensino, pesquisa e extensão)”, lembrou. A dirigente complementou dizendo “que os dias não são fáceis e os obstáculos parecem intransponíveis, mas juntos estamos conseguindo superá-los”.

“A resiliência está em você acreditar que não há causas impossíveis”, disse em seu discurso o Reitor da Unesp, Professor Pasqual Barretti. Para o Dirigente, a inauguração do LBA e do Anfiteatro do Hemocentro do HCFMB são exemplos que denotam a importância das parcerias e de se acreditar na resiliência como elemento fundamental na concretização de sonhos.

Homenagens

Durante a solenidade, foram realizadas homenagens aos familiares do Prof. Dr. Paulo Eduardo de Abreu Machado, aos atuais gestores do HCFMB, FMB|Unesp e aos responsáveis pela consolidação do LBA. Também houve o descerramento de placas.

Histórico

Em 2011, Dr. Paulo Eduardo de Abreu Machado afirmava que os Laboratórios de Engenharia Celular, Biologia Molecular e Citometria de Fluxo, que formavam o setor de Biotecnologia do então Hemocentro do HCFMB, estavam crescendo e ganhando vida própria.

Com a captação de recursos de grandes projetos de pesquisa, como o Projeto Humano do Câncer, o Transcript Finishing Initiation, o Projeto Genoma Vírus e outros, foi possível iniciar a organização da estrutura administrativa.

Com a participação dos docentes Matheus Bertanha e Rejane Maria Tommasini Grotto, e a servidora Rita de Cássia Alvarado, uma visita foi realizada no Laboratório de Investigação Médica da Universidade de São Paulo. De volta a Botucatu e, nessa fase com orientação e apoio do Professor Pasqual Barretti, na época diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB|Unesp), foi apresentado o primeiro modelo do que no futuro seria o LBA.