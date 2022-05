Médicos residentes da Unesp de Botucatu fazem doação de agasalhos à comunidade Mahatma Gandhi

As doações atenderam desde bebês até pré-adolescentes

Da Redação

Preocupados com as baixas temperaturas registradas na última semana, residentes de Pediatria da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/UNESP) resolveram se mobilizar para aquisição de agasalhos a serem destinados para crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social.

O local escolhido para receber os donativos foi a Comunidade Mahatma Gandhi, uma ocupação às margens da linha férrea, nas proximidades do Serviço de Ambulatórios Especializados em Infectologia (SAEI) “Domingos Alves Meira”, conhecido como Hospital Dia. A entrega aconteceu no último final de semana, com a participação de representantes dos residentes e da professora Joelma Gonçalves Martin, preceptora do grupo e docente do Departamento de Pediatria da FMB.

As doações atenderam desde bebês até pré-adolescentes. Durante a visita, os residentes tiveram a oportunidade de conhecer de perto um pouco da realidade de famílias em situação de extrema pobreza. “Todos ficaram muito felizes. As famílias agradeceram muito. Falaram para a gente voltar com calma para tomar um chá com eles. Foi muito legal”, relata a residente Bruna Almendagna.

Mesmo enfrentando muitas dificuldades, a comunidade se mostrou organizada e um aspecto positivo chamou atenção dos médicos. “É uma vida bem difícil. Construíram barracos para morarem, dificuldade com energia elétrica, com abastecimento de água. O legal foi ver que a maioria das crianças está bem encaminhada. Todo mundo indo para a escola e fazendo o acompanhamento direitinho no posto de saúde. Isso é muito positivo”, conclui.