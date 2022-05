Pratânia receberá curso gratuito para mulheres empreendedoras

Objetivo é fortalecer o empreendedorismo feminino, com foco no despertar para o autoconhecimento

Da Redação

Em junho, a Prefeitura de Pratânia, através de uma parceria com o Sebrae, realizara um curso gratuito voltado para mulheres empreendedoras.

Nos dias 13, 14, 15, 20 e 21 de junho, às 18h30, o Curso de Empreendedorismo Feminino será realizado na Diretoria Municipal de Educação de Pratânia, na Rua José Antônio Sardinha, 80. Interessadas em se inscrever devem entrar em contato com Sebrae Aqui, através do telefone (14) 3844-8200.

O objetivo do curso é fortalecer o empreendedorismo feminino, com foco no despertar para o autoconhecimento, aumento de rede de contatos e da competitividade dos negócios. O curso terá os temas: Inteligência Emocional; Empreendedora de sucesso; Formação de Preço; Fluxo de Caixa; e Marketing Digital.