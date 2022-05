Thomazella renova contrato com a Portuguesa por mais duas temporadas

Atleta foi um dos destaques da conquista da Série A2 do Paulista pela Lusa

Da Redação

O goleiro botucatuense Carlos Thomazella renovou seu contrato com a Associação Portuguesa de Desportos e disputará a Série A do Campeonato Paulista em 2023. O anúncio, feito nesta segunda-feira (30), coloca o vínculo do atleta, de 31 anos, por mais duas temporadas com o clube paulistano.

“Me sinto privilegiado e honrado em representar este Gigante por mais dois anos”, salientou Thomazella, que chegou à Lusa em 2020.

O atleta foi um dos destaques da conquista da Série A2 do Paulista pela Lusa neste ano. Atuou em 20 partidas, sofrendo sete gols. Recebeu o prêmio de melhor goleiro do campeonato, em escolha da Federação Paulista de Futebol.