Crea-SP abre novas vagas para estágio

Da Redação

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) está com as inscrições abertas, até 20 de junho, para o processo seletivo de estágio.

Com duração variável entre seis meses e dois anos, os estágios têm vagas destinadas aos cursos de Administração de Empresas, Direito, Design/Design Gráfico, Comunicação Social (Jornalismo, Marketing, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas), Engenharia Civil, Informática I (Engenharia da Computação, Ciência da Computação, Engenharia de Sistemas, Engenharia de Software, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas da Informação) e Informática II (Tecnologia em Redes de Computadores). Interessados devem se candidatar pelo site.

As posições oferecem bolsa-auxílio, assistência médica e odontológica, auxílio transporte e vale-alimentação ou vale-refeição. A jornada de atividades é de 30 horas semanais. Conforme o edital do processo seletivo, 10% das vagas serão destinadas a alunos com deficiência (Lei nº 11.788/2008) e 30% para negros (Decreto nº 9.427).

Candidatos passarão por prova on-line nos dias 24 e 27 de junho. A divulgação da lista dos aprovados estará disponível em 20 de julho no site do Crea-SP e no Super Estágios.

Sobre o Crea-SP – Instalada há 88 anos, a autarquia federal é responsável pela fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades profissionais nas áreas da Engenharia, Agronomia e Geociências. O Crea-SP está presente nos 645 municípios do Estado, conta com cerca de 350 mil profissionais registrados e 95 mil empresas registradas.