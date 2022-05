Guardas Civis da região passam por curso em ações táticas

O curso ministrado pelo Capitão Alisson com apoio do Sargento Stefani, ambos com uma vasta experiência em ações e doutrinas táticas de ROTA, BAEP e Força Tática da Polícia Militar do Estado de São Paulo, se empenharam nas instruções teóricas e práticas.

O encerramento do CAT foi realizado no POLIESPORTIVO e contou com a participação do prefeito Ricardo Salaro, do presidente da Câmara Municipal Antonio Benetti Júnior, do Diretor de Segurança, Dr. Adjair de Campos e do Diretor de Esportes, Edson Frison. Todos os agentes que participaram do Curso receberam o certificado e o Brevê.