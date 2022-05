Judoca do Sesi Botucatu se classifica para o Sul-Americano

Competição serviu como classificação aos Jogos Sul-Americanos e a seletiva olímpica

Da Redação

A equipe de Rendimento de Judô do SESI Botucatu teve atuação destacada no Aberto Nacional Sub 23, disputado em Aracaju (SE), no último final de semana. A competição serviu como classificação aos Jogos Sul-Americanos e a seletiva olímpica.

Doze atletas do SESI-SP disputaram o torneio, sendo que Michael Natan Félix (-60kg) conquistou a medalha de ouro. A prata veio com Wilgner Mendes (-90kg) e a de bronze, com Maria Paula Guilherme (-70kg).

Com este resultado, o atleta Michael Natan Félix conquistou a vaga para disputar os Jogos Sul-Americanos, em Assunção, no Paraguai, no mês de outubro.

Os próximos compromissos do judô do SESI-SP Botucatu serão no Paulista por faixa, no dia 11 de junho em Itapecerica da Serra e o Campeonato Brasileiro Sênior, de 10 a 12 de junho, em Rondônia, onde o SESI-SP será representado por Renan Torres na categoria -66kg.