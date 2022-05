Polícia Rodoviária apreende pasta base de cocaína escondida em tanque de combustível

Ocorrência foi encaminhada ao plantão de Polícia Civil de Botucatu

Da Redação

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu na tarde de segunda-feira, 30 de maio, dezesseis quilos de pasta base de cocaína escondida dentro do tanque de combustível de um veículo. O fato ocorreu no trecho de Itatinga da Rodovia Castello Branco (SP 280).

Consta em boletim que, durante patrulhamento de rotina pela praça de pedágio, policiais notaram que o condutor de um veículo utilitário, com placas de Corumbá (Mato Grosso do Sul), demonstrou nervosismo ao passar pelas cabines de cobrança. Dentro do carro, estavam a esposa do motorista, bem como um outro casal e uma criança de dois anos.

Durante a abordagem, o condutor apresentou mais sinais de desconforto e os passageiros do banco traseiro também se mostravam bastante preocupados. Isso motivou que ocorresse vistoria veicular e, na parte superior do tanque de combustível foi verificado uso de massa de funilaria. O material ainda estava recente e condutor não explicou a motivação de sua colocação. Policiais removeram a massa e encontraram, no tanque de combustível, 21 tijolos e uma porção menor de cocaína em pasta (pasta base de cocaína) que pesou 16 quilos.

A ocorrência foi encaminhada ao plantão de Polícia Civil de Botucatu, onde foi registrado o flagrante de tráfico de drogas e permaneceram presos os dois homens, sendo um deles boliviano. As mulheres e a criança de dois anos foram encaminhadas ao albergue municipal.