Chuva causa quedas de árvores e muro de escola em Botucatu

Defesa Civil atendeu diversas ocorrências pela Cidade e não houve feridos

Da Redação

Diversos bairros de Botucatu foram afetados pela chuva na noite de terça-feira, 31 de maio. Quedas de muros, árvores, fiação solta e falta de energia elétrica estão entre as ocorrências atendidas pela Defesa Civil.

Algumas das quedas de árvores ocorreram nas ruas Campos Salles e Sérgio Eduardo Girsoso. Ambas já foram cortadas e retiradas da via.

Outra ocorrência foi a ruptura do muro da Escola Municipal Elza Cardoso Judite Torres, na Cohab 1. A estrutura caiu em um trecho, impedindo o trânsito no local. Não houve feridos.

Não houve registro de pontos de alagamentos em regiões de baixada, como no Terminal Rodoviário e às margens do corrego Água Fria e do Ribeirão Lavapés.

Segundo a Estação Meteorológica da Fazenda Experimental do Lageado da Unesp de Botucatu choveu 4 milímetros na madrugada, sendo que a estimativa para o mês consistiu em 6 milímetros. Previsão para esta quarta-feira é de chuva, com o tempo abrindo já na quinta.