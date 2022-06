Pinacoteca de Botucatu recebe Capacitação em Audiovisual e Cineclube neste final de semana

Módulo pretende compreender quais elementos são capazes de compor as imagens

Da Redação

Neste fim de semana, de sexta-feira a domingo, acontece o terceiro módulo do curso de Capacitação de Multiplicadores em Educação Audiovisual, na Pinacoteca Fórum das Artes, com foco sobre o tema “Poéticas do Olhar”, que pretende compreender quais elementos são capazes de compor as imagens e como elas podem colaborar com a tradução de sensações e sentimentos para o público.

O módulo “Poéticas do Olhar” será ministrado pelas docentes da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) Iasha Salerno e Raquel Salazar. “Partindo da observação de algumas obras do cinema experimental, durante os encontros, vamos disparar provocações e proposições que estimulem a reflexão e a criação de imagens. Nosso objetivo é suscitar outras formas de criar e se relacionar com as imagens e, a partir disso, explorar suas narrativas”, explicaram as professoras.

Uma das atividades do curso de Capacitação é a participação dos alunos na sessão aberta ao público em geral do Cineclube Paratodos, que acontecerá no sábado (4 de junho) às 18h, com a exibição do filme “As praias de Agnès” (2008), um auto-retrato documentado da cineasta francesa Agnès Varda. Após a sessão haverá debate sobre a obra com os participantes.

O curso de Capacitação de Multiplicadores em Educação Audiovisual é realizado pela Associação Comunitária João de Barro, através do projeto LAJE: Laboratório Popular de Audiovisual, e em parceria com o Cineclube Paratodos e do LabCriarte da UFSCar, com recursos do edital ProAC Lab 51/2021.