São Manuel libera doses adicionais da vacina contra a Covid a adolescentes

Dose adicional deverá ser administrada após quatro meses da segunda dose

Da Redação

Nesta quarta-feira (1°), A Diretoria Municipal de Saúde iniciou a aplicação da dose adicional contra a covid-19 para os adolescentes a partir dos 12 até os 17 anos. A decisão segue orientação do documento técnico nº 37, do Ministério da Saúde.

“A chegada da dose adicional para maiores de 12 anos reforça, principalmente, a segurança nas escolas, além de aumentar a proteção dos jovens que costumam conviver sempre em grupo”, ressaltou a diretora de Saúde Patrícia Rossanesi.

Essa dose adicional deverá ser administrada após quatro meses da segunda dose do esquema vacinal.

As vacinas estão sendo aplicadas nos Postos de Saúde do jardim Santa Mônica e Vila Rica de segunda à sexta-feira, das 8 às 16 horas e na Policlínica de Especialidades também de 2a. a sexta-feira das 8 às 19 horas.

Lembrando que as mesmas Unidades de Saúde seguem aplicando as demais doses anteriormente liberadas.