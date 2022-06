Alunos da Unesp de Botucatu desenvolvem ação de educação ambiental

Graduandos organizaram uma feira com seis stands, sendo cinco deles com exposição de animais taxidermizados

No último dia 27 de maio, em comemoração ao Dia da Mata Atlântica, alunos do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IBB), da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) e da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA), realizaram uma atividade de educação ambiental com alunos do ensino médio da Escola Estadual Danuzia de Santi, de Itatinga.

A prática contou com a organização da Profa. Associada Lígia Souza Lima Silveira da Mota, do Departamento de Ciências Químicas e Biológicas do IBB e com monitores, sendo eles seis alunos de pós-graduação e oito alunos de graduação de diferentes cursos e unidades. Cerca de 200 alunos do ensino médio participaram da ação.

Os graduandos organizaram uma feira com seis stands, sendo cinco deles com exposição de animais taxidermizados (arte de montar ou reproduzir animais para exibição ou estudo) e/ou no álcool, separados em: anfíbios e répteis; invertebrados terrestres; invertebrados aquáticos; mamíferos e aves. De acordo com a Prof. Lígia, estes animais foram emprestados para utilização no projeto. “Os animais (taxidermizados ou no álcool) foram gentilmente emprestados pelos departamentos de Bioestatística, Biologia Vegetal, Parasitologia e Zoologia – Setor Zoologia; Biologia Estrutural e Funcional – Setor de Fisiologia; e CEMPAS – Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Selvagens da FMVZ”, explicou.

O sexto stand continha três caixas surpresas dispostas de forma com que os alunos pudessem tocar no animal, sem conhecimento prévio, para conhecer suas características. Durante o evento, ainda foi realizada uma palestra introdutória sobre a mata atlântica, suas características e dados atuais.

Com os alunos do ensino médio, foi realizada uma atividade dividida em grupos, onde cada turma recebeu um envelope contendo informações sobre determinada espécie animal da mata atlântica (seu status de conservação e alguns aspectos biológicos, além do mapa do Brasil). Segundo a Profa. Lígia, a atividade colaborou para o desenvolvimento de conteúdos que poderão ser usados na escola: “Cada grupo pode elaborar um cartaz com o material fornecido de modo que, ao final, o colégio ficou com 35 cartazes referentes a diferentes espécies de animais”, terminou.