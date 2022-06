Avaré oferece 180 vagas no Bolsa Trabalho

Selecionados vão prestar serviço em órgãos públicos durante 5 meses

Da Redação

O Governo de São Paulo abriu inscrição para o Bolsa Trabalho, programa estadual que oferece ocupação, renda e qualificação profissional a cidadãos em situação de vulnerabilidade social residentes no Estado de São Paulo.

São 180 vagas disponíveis para Avaré. Os selecionados vão prestar serviço em órgãos públicos durante 5 meses. São 5 dias por semana, totalizado 4 horas diárias.

A bolsa-auxílio mensal é de R$ 540. Os selecionados também participam de curso virtual de qualificação profissional.

O Bolsa Trabalho é uma parceria com a Prefeitura da Estância Turística de Avaré, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia.

Quem pode concorrer

O interessado deve ter a partir de 18 anos, estar desempregado e ser morador do Estado de São Paulo há mais de 2 anos, com renda familiar per capita menor do que meio salário mínimo. A seleção será feita pelo Governo Estadual.

As inscrições vão até 17 de junho no site https://www.bolsadopovo.sp. gov.br. Após acessar a página eletrônica, basta clicar no botão “Bolsa Trabalho” e inserir os dados exigidos pelo sistema.

Auxílio ao cidadão

O Centro de Atendimento ao Trabalho e Empreendedor (CATE) vai auxiliar o munícipe que não possuir acesso à internet ou tiver dificuldade no ato da inscrição.

O CATE fica na Casa do Cidadão (Rua Bahia, nº 1580, centro). O atendimento ao público é das 9 às 16 horas. Outras informações pelo telefone (14) 3731-7303.