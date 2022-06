Bofete volta a exigir o uso de máscaras

Medida já está em vigor devido ao aumento de casos de coronavírus

Da Redação

A Prefeitura de Bofete emitiu decreto nesta quinta-feira, 2 de junho, que estabelece o retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial.

Medida tem caráter imediato e é reflexo do aumento de casos de coronavírus no município. Conforme o texto, a obrigação do acessório de proteção é em ambientes abertos e fechados.

O texto ainda reforça que escolas, templos religiosos, academias, estabelecimentos comerciais, espaços da administração pública, empresas particulares, também deverão exigir o uso de máscaras.

A medida prevê o reforço de máscaras no transporte público, farmácias e estabelecimentos de saúde.