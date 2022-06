Botucatu define programação para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente

Atividades da Semana do Meio Ambiente contam com a participação de diversas entidades

A Prefeitura de Botucatu, através da Secretarias do Verde e Adjunta do Turismo, promove a partir deste sábado, 4, a Semana do Meio Ambiente em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho. Serão oferecidas aos botucatuenses e turistas diversas atividades que seguem até o dia 11 de junho.

No dia 4, às 10 horas, no Parque Natural Municipal Cachoeira da Marta, será realizada a abertura do Junho Verde com apresentação da Banda Sinfônica Municipal de Botucatu, seguida de plantio de mudas.

As atividades da Semana do Meio Ambiente contam com a participação das mais diversas entidades que se relacionam com o meio ambiente como, Sabesp, ONG’s, prestadores de serviços, Unesp, grupos ambientais, órgãos estaduais, além das secretarias do Verde, Adjunta de Turismo, Educação e Cultura.

Dia Mundial do Meio Ambiente

O Dia Mundial do Meio Ambiente foi estabelecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1972 marcando a abertura da Conferência de Estocolmo sobre Ambiente Humano. Celebrado anualmente desde então no dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente catalisa a atenção e ação política de povos e países para aumentar a conscientização e a preservação ambiental.

