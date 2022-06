Ciclista morre atropelado na Marechal Rondon

Vítima é um homem de 40 anos, ainda sem identificação, atingida por um caminhão

Da Redação

Mais um acidente com vítima fatal foi registrado na região de Botucatu na manhã desta quinta-feira, 2 de junho. A fatalidade ocorreu na Rodovia Marechal Rondon (SP 300), nas proximidades de São Manuel.

A vítima é um homem com aproximadamente 40 anos, ainda sem identificação, que transitava de bicicleta pelo trecho em uma bicicleta. Pelo quilômetro 276, no Distrito de Aparecida, acabou por ser atingido por um caminhão que trafegava no sentido a Bauru.

O ciclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Caso é apurado pela Polícia Civil.