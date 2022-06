Distribuição de agasalhos será neste sábado

Peças estarão disponíveis para a população nos CRAS

Da Redação

No próximo sábado, 4 de junho, o Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria de Assistência Social farão a distribuição de roupas arrecadadas na Campanha do Agasalho 2022. As peças estarão disponíveis para a população nos CRAS de Botucatu.

Os interessados em receberem peças de roupas devem procurar a unidade mais próxima a sua casa entre 9 e 16 horas.

As roupas estarão disponíveis nos seguintes endereços:

– CRAS – Setor Sul

Avenida Mário Barbiéris, 470 – Cohab I

– UAF Unidade de Atendimento as Famílias

Rua João Guimarães Carmelo, 180 Jd. Aeroporto

– CRAS – Setor Leste

Rua Domingos Cariola, s/n – Jardim Ciranda

– CRAS – Setor Oeste (Rubião Júnior)

Rua Caetano Vidotto, 231 – Vila Formosa

– UAF Unidade de Atendimento as Famílias (Parque Imperial)

Avenida Brasil, 263 – Parque Imperial

– CRAS – Setor Norte

Rua Hermínio Marcos Calonego, 28 – Jardim Panorama

– UAF – Unidade de Atendimento as Famílias – Vitoriana

Turma 6 Vitoriana

– CRAS – Setor Central

Rua Sete de Setembro, 198 – Jardim Central

Mais doações

O Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria Municipal de Assistência Social continuarão arrecadando peças de roupas e cobertores em bom estado para doação. Interessados em participar da ação podem encaminhar as doações para as caixas de coleta da campanha ou então no Fundo Social (Rua Doutor José Barbosa de Barros, 121 – Vila dos Lavradores).

As caixas de coleta estão disponíveis nos seguintes locais:

– Supermercado Central – Centro, Jardim Paraíso e Inca.

– Supermercado Jauserve – Tanquinho e Vila dos Lavradores

– Supermercado Manzini – Cohab I

– Rádio PRF8

– Prefeitura Municipal

– Colégio Anglo (Seminário)

– Caixa Econômica Federal (Vila dos Lavradores)

– Poupatempo

– Supermercado Paulista – Vila Paulista e Boa Vista

– Colégio Cepra

– Colégio Liceu

– SAMU

– Quitanda Dona Marina

– Prédio Granville

– Sede da Guarda Civil Municipal

Serviço:

Fundo Social de Solidariedade

Rua Doutor José Barbosa de Barros, 121 – Vila Lavradores

(junto à Secretaria Municipal de Educação)

Telefone: 3811-1524