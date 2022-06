Sebrae alerta empresários sobre golpes em nome da instituição

Potenciais golpes têm ocorrido por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens

Donos de micro e pequenos negócios, Microempreendedores individuais (MEI), futuros empreendedores e seguidores do Sebrae nas redes sociais devem ficar atentos às tentativas de golpe usando o nome da instituição.

O número de usuários que remetem ao Sebrae contatos falsos oferecendo prêmios, auxílios, vagas de emprego, pedidos de transferências de dinheiro e de dados cresceu.

O Sebrae não envia mensagens solicitando qualquer tipo de pagamento, dados pessoais, confirmação de código via SMS ou e-mail. O trabalho da instituição é pautado em dar apoio aos empreendedores por meio de atendimento pautado na escuta ativa do cliente, com a indicação de soluções que atendam às necessidades de conteúdos que vão ao encontro desse público.

Nos canais oficiais de comunicação são apresentadas as iniciativas, os programas e os eventos. Nenhum colaborador do Sebrae vai ligar e oferecer prêmios em troca de dinheiro.

Fique atento aos golpes mais comuns

1.Falso Auxílio Empreendedor

Esse golpe normalmente é direcionado a quem é Microempreendedor Individual (MEI). Usando de má-fé, os sites fraudulentos como “sebraemei﹒org” solicitam que seja feito um cadastro para que o MEI receba do Sebrae um “Auxílio Empreendedor”, o que não existe.

Atenção: o auxílio emergencial é um programa do governo federal e o cadastro oficial foi feito via Caixa Econômica Federal.

2.Processo seletivo via WhatsApp

Alguém que se passa por “gerente geral do Sebrae”, envia mensagens via WhatsApp com uma falsa proposta de contratação de equipe. No texto, os golpistas informam um falso link para atendimento ao cliente — que pode servir para fraudar dados pessoais e financeiros.

Fica o alerta: os processos seletivos para contratação de colaboradores do Sebrae são públicos, e não há contato via WhatsApp para solicitar informações.

3.Prêmio Sebrae (que não existe)

O Prêmio Sebrae já é um golpe “batido”. O e-mail (falso) sempre aparece por aí, com assinatura (falsificada) de alguém, falando em nome do Sebrae e cobrando um pagamento para que a empresa receba uma premiação de destaque, que costuma ser o PDF de um certificado para ser impresso.

Os prêmios reais realizados pelo Sebrae não são comunicados dessa forma para os concorrentes. Ao receber qualquer e-mail do tipo, desconsidere e, se possível, repasse a tentativa de golpe nos canais oficiais do Sebrae.

:: Atendimento do Sebrae-SP na região ::

Botucatu

Rua Dr. Costa Leite, 1570 – (14) 3811-1710/99127-6993

Avaré

Rua Bahia, 1.580 – (14) 3732-0747

Bofete

Rua Humberto Cassetari, 335 – (14) 3883-1675

Conchas

Rua Praça Tiradentes, 12

Itatinga

Rua São João, 410 – (14) 3848-3039

Laranjal Paulista

Rua Delfino de Melo, 63 – (15) 3383-9132/(15) 99819-4119

Pardinho

Praça Humberto Vicentini – (14) 3886-1140

Pereiras

Rua Dr Haroldo José Prestes Miramontes, 222 – (14) 3888-1771

Porangaba

Rua Marisa da Silveira Machado, 66 – (15) 3257-1943

Pratânia

Rua Francisco Vieira da Maia, 10 – (14) 3844-8200

São Manuel

Rua Epitácio Pessoa, 1.100 – (14) 3841-4402/99877-7139