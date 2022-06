Vereadores conhecem modelo de gestão de resíduos sólidos em Salto

Objetivo era observar e trazer boas práticas na gestão destes resíduos

Da Redação

Na quarta-feira, 1° de junho, um grupo de vereadores realizou uma visita institucional à Usina de Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos da Corpus Saneamento e Obras, na cidade de Salto. O objetivo era observar e trazer boas práticas na gestão destes resíduos ao município, em especial porque a usina pertence à mesma empresa responsável pela coleta seletiva de Botucatu.

Por meio de uma parceria público-privada, a usina faz a separação dos resíduos orgânicos e recicláveis coletados nos domicílios, minimizando o envio do rejeito ao aterro sanitário. Além disso, a cooperação entre Prefeitura e concessionária permitiu a Salto atuar mais fortemente no cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

Entre as ações que os vereadores tomaram conhecimento, estão a presença de uma rede de Ecopontos e Ilhas Ecológicas espalhada no município, o estímulo à reciclagem e ao consumo consciente, o reaproveitamento de restos de materiais da construção civil em benfeitorias urbanas e o uso de veículos 100% elétricos para realizar a coleta domiciliar de resíduos – Salto é a primeira cidade do país a fazer a coleta integralmente desta maneira.

Estiveram presentes na visita o presidente da Câmara, vereador Palhinha (União), e os vereadores Alessandra Lucchesi (PSDB), Cláudia Gabriel (União), Cula (PSDB), Lelo Pagani (PSDB), Marcelo Sleiman (União) e Silvio (Republicanos). Os secretários municipais de Infraestrutura, Rodrigo Taborda, e do Verde, Fillipe Martins, também acompanharam o grupo.