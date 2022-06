Banda Sinfônica fará apresentação gratuita na Cascata da Marta neste sábado (4)

Apresentação está marcada para as 10 horas e será cancelada em caso de chuva

Da Redação

Para celebrar a abertura do Dia Mundial do Meio Ambiente, a Banda Sinfônica de Botucatu realiza neste sábado, 4 de junho, um concerto a céu aberto no Parque Municipal Cascata da Marta. Entrada é franca ao público, que não precisará retirar o voucher de acesso ao espaço.

Apresentação está marcada para as 10 horas e será cancelada em caso de chuva. Após a apresentação haverá plantio de mudas de árvores nativas com a participação do público.