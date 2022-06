Bauru terá mutirão para fiscalização de terrenos

fiscalização terá a atuação de 65 agentes da Sear e da Secretaria de Saúde

Da Redação

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Administrações Regionais (Sear) e da Secretaria de Saúde, realiza um mutirão de fiscalização de terrenos particulares neste fim de semana. A ação será concentrada nas duas regiões com maior índice de casos de dengue até o momento neste ano, que abrangem o Parque Viaduto, Vila Industrial, Vila Dutra, Alto Paraíso, Vila Giunta, Vila Pacífico, Jardim Celina, Quinta Ranieri, Núcleo Joaquim Guilherme, Parque Jaraguá, Santa Edwirges, Jardim Gerson França, Vânia Maria, Nova Esperança, Núcleo Edson Francisco da Silva, Jardim Prudência, Rosa Branca, Fortunato Rocha Lima, entre outros.

A fiscalização terá a atuação de 65 agentes da Sear e da Secretaria de Saúde. Os servidores vão percorrer estas regiões, no sábado (4) e domingo (5). Os terrenos particulares que estiverem com mato alto ou com acúmulo de lixo serão anotados, e durante a semana que vem a prefeitura emitirá a notificação ao proprietário para que execute a capinação e limpeza, com a destinação adequada dos resíduos. Caso o proprietário não cumpra em 15 dias, ficará sujeito ao auto de infração, com multa de R$ 8,00 por metro quadrado de área.

De acordo com o secretário de Administrações Regionais, Jorge Luis de Souza, a proposta é que os proprietários façam a limpeza, colaborando para a saúde da população. “A fiscalização vai ser realizada nas regiões mais prioritárias neste momento, com o apoio da Secretaria de Saúde. A nossa proposta é que os donos dos terrenos façam a limpeza, evitando assim multas e principalmente contribuindo para a saúde da população. Os terrenos, quando sujos, são criadouros de insetos e de outros animais, como escorpiões, o que coloca em risco a saúde dos moradores”, afirma.

A contribuição de toda a população é necessária para evitar a proligeração do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Para isso, é necessário manter terrenos, quintais e calçadas limpos, e sem objetos que possam acumular água. A prefeitura lembra ainda que tem intensificado a limpeza de áreas públicas, e que os materiais devem ser destinados corretamente, na coleta de lixo ou nos Ecopontos, conforme o material a ser descartado. Além disso, a Secretaria do Meio Ambiente (Semma) disponibiliza o caminhão ‘Cata Treco’, que recolhe móveis e eletrodomésticos velhos.

FISCALIZAÇÃO

Sábado (04/06) – Região do Parque Viaduto, Vila Industrial, Vila Dutra, Jardim Marilu, Alto Paraíso, Vila Giunta, Vila Pacífico, Jardim Jussara,Jardim Celina, Quinta Ranieri, Núcleo Joaquim Guilherme

Domingo (05/06) – Região do Parque Jaraguá, Santa Edwirges, Jardim Gerson França, Vânia Maria, Parque Roosevelt, Jardim Andorfato, Nova Esperança, Núcleo Edson Francisco da Silva, Jardim Prudência, Rosa Branca, Fortunato Rocha Lima