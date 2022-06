Comércio de Botucatu terá horário especial para o Dia dos Namorados

Estabelecimentos do setor funcionarão das 9 as 22 horas

Da Redação

As lojas do comércio varejista de Botucatu contarão com horário diferenciado de atendimento na próxima sexta-feira, 10 de junho, devido à celebração do Dia dos Namorados. É o que consta na convenção coletiva firmada pelos sindicatos da categoria.

Com isso, os estabelecimentos do setor funcionarão das 9 as 22 horas, sem interrupção para almoço. No sábado, 11, o comércio terá atendimento das 9 as 17 horas.

Supermercados e shopping center terão horários específicos para cada, já que possuem convenções coletivas diferentes.