Cury participa das celebrações do centenário da Casa das Meninas

Instituição religiosa atende 160 crianças e adolescentes

Da Redação

O deputado estadual Fernando Cury (União Brasil) participou, na quarta-feira, 1º de junho, das festividades do centenário da Fundação Casa das Meninas “Amando de Barros”, de Botucatu. A instituição religiosa atende 160 crianças e adolescentes, entre 6 e 16 anos, no contraturno escolar.

Cury acompanhou as apresentações dos estudantes e conferiu os trabalhos realizados por eles. Também acompanhou a missa celebrada pelo arcebispo Dom Maurício, e pelos padres Francisco Antunes, o Chico, e Ricardo.

“Hoje é um dia importante para Botucatu, o centenário desta instituição tão importante para o nosso município. Tenho o prazer de acompanhar e apoiar este trabalho”, comenta Fernando Cury.

Durante seu mandato, o deputado destinou R$ 170 mil em emendas, entre recursos liberados e em tramitação, para a instituição. As verbas tornaram possíveis a reforma do prédio e aquisição de equipamentos. Além de R$ 150 mil para projetos sociais, por meio do Condeca (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente), da qual Cury foi presidente.