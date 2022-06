Inscrições para vestibulinho das Escolas Técnicas terminam na segunda (6)

Avaliação será presencial com aplicação de prova, no dia 3 de julho

Da Redação

Os interessados em participar do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2022 têm até as 15 horas da próxima segunda-feira (6) para realizar a inscrição. O Vestibulinho oferece mais de 43 mil vagas para cursos técnicos, especializações técnicas e vagas remanescentes de segundo módulo, distribuídas em todas as regiões do Estado de São Paulo. O pagamento da taxa de inscrição, de R$ 39, deve ser efetuado até o fim do expediente bancário do dia 6. A avaliação será presencial com aplicação de prova, no dia 3 de julho.

As vagas do Vestibulinho são destinadas a turmas presenciais, semipresenciais e online das Etecs e classes descentralizadas, unidades que funcionam com um ou mais cursos técnicos, sob a administração de uma Etec, por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs) e com a Secretaria Estadual da Educação.

São 42.946 vagas para habilitação técnica, sendo 40.066 na modalidade presencial e 2.880 vagas no formato online, em mais de 80 opções de cursos, com duração de três ou quatro semestres. Para as especializações técnicas de nível médio, a oferta é de 610 vagas, sendo 250 para o formato presencial. A relação de cursos e a disponibilidade de vagas podem ser consultadas no site do Vestibulinho.

Conheça os requisitos para o interessado concorrer a uma vaga:

Para curso Técnico:

Ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio, apresentando o Certificado de Conclusão ou a declaração de que está matriculado na segunda ou terceira série;

Ter concluído ou estar cursando a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Neste caso, o candidato deve ter o Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou a declaração de que está matriculado, a partir do segundo termo da EJA ou dois certificados de aprovação em áreas de estudos da EJA/CEEJA. Ou ainda o Boletim de Aprovação do Encceja enviado pelo MEC ou o Certificado de Aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas;

Para o candidato que tenha realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), até a edição de 2016, é preciso apresentar o Certificado ou a Declaração de Conclusão do Ensino Médio, expedido por órgão competente.

Para especialização técnica: além de ter concluído o Ensino Médio, o candidato precisa ter cursado integralmente o Ensino Técnico associado ao curso de especialização, conforme relação disponível na internet.

Para vagas remanescentes: é necessário, além de ter concluído o Ensino Médio, fazer uma prova que visa comprovar as competências referentes ao primeiro módulo evidenciando alguma experiência profissional na área do curso.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, no site www.vestibulinhoetec.com.br. É preciso preencher a ficha de inscrição disponível no menu “Área do candidato” e, em seguida, imprimir o boleto bancário para o pagamento da taxa. O valor deve ser pago em qualquer agência bancária, via internet, por meio de aplicativo bancário ou ainda por meio da ferramenta disponível no site oficial do processo seletivo, com cartão de crédito.

Para os candidatos que não têm acesso a computadores e internet, as Etecs de todo o Estado disponibilizam os equipamentos para a realização da inscrição. O interessado deve entrar em contato com a unidade para saber datas e horários disponíveis, antes de ir ao local.

O preenchimento das informações é de responsabilidade do candidato ou de seu representante legal, quando menor de 16 anos. Mais informações sobre como completar a ficha de inscrição e a documentação necessária podem ser conferidas na Portaria do Vestibulinho e no Manual do Candidato, disponíveis na internet.

Inclusão social

O candidato com deficiência, que necessite de condições especiais para realizar a prova, deverá indicá-la na ficha de inscrição eletrônica e, também, encaminhar o laudo médico, emitido por especialista, descrevendo o tipo e o grau da necessidade, por meio de link específico na Área do Candidato, impreterivelmente, até as 15 horas do dia 6 de junho.

O candidato transgênero que desejar ser tratado pelo nome social, deverá informá-lo, no ato da inscrição, no campo específico para isso. Caso não seja informado o nome social no ato da inscrição, não será possível solicitar a inclusão posteriormente. Também é preciso enviar durante o preenchimento da ficha, via upload, imagem do RG (frente e verso) e uma foto 3×4 recente.

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede acréscimo de pontos à nota final obtida no exame, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a quem tenha estudado, integralmente, da quinta a oitava série ou do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental, na rede pública. Se o candidato estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.

Cabe ao candidato verificar na portaria se tem direito à pontuação acrescida, porque a matrícula não poderá ser realizada e a vaga será perdida se as informações não atenderem às condições estabelecidas em sua totalidade.

O cronograma completo do Vestibulinho das Etecs do segundo semestre de 2022 pode ser consultado aqui.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) e pela internet.