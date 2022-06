São Manuel inicia construção de nova creche

Diretoria de Educação inicialmente pretendia realizar uma ampla reforma nas antigas instalações

Da Redação

Tendo em vista os vários problemas na estrutura no prédio da EMEI “Dona Leonor Mendes de Barros” (Creche Dona Leonor), a Administração Municipal de São Manuel, através da Diretoria de Educação decidiu transferir o seu funcionamento para um novo local, no prédio situado na Avenida Elizeu Augusto Teixeira, 715 (antigo Projeto do Lar Anália Franco) de modo a acomodar melhor toda escola, alunos, professores e funcionários.

A Diretoria de Educação inicialmente pretendia realizar uma ampla reforma nas antigas instalações do prédio da creche Dona Leonor. O projeto da reforma orçado, devido a construção antiga e ainda a diversas modificações que teriam que ser realizadas, de acordo com as normas exigidas para um funcionamento ideal de uma creche, acabaria ficando mais caro do que a construção de um novo prédio.