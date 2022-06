Botucatu registra mais de 360 novos casos de Covid-19

O número de pessoas internadas apresentou crescimento, com 14 botucatuenses em tratamento

Da Redação

Boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde emitido na sexta-feira, 3 de junho, apontou 364 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas em Botucatu. Foram efetuados 1088 testes na comunidade, dos quais 724 apontaram negativos. Ao todo são 43.647 infecções desde o início da pandemia, em 2020.

O número de pessoas internadas apresentou crescimento, com 14 botucatuenses para tratamento médico, sendo onze no Hospital das Clínicas e três na rede privada de saúde. Desse total, um paciente está em terapia intensiva (UTI) em leito do SUS.

Em contrapartida 1702 moradores encontram-se em quarentena domiciliar obrigatória, entre casos positivos e contactantes. O novo coronavírus matou 349 botucatuenses enquanto outros 41.582 estão recuperados.