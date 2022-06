Emenda do deputado Fernando Cury garante recapeamento de ruas em Agudos

Agudos já foi contemplada pelo parlamentar com R$ 1 milhão

Da Redação

A Prefeitura de Agudos iniciou, nesta sexta-feira (3), o recapeamento asfáltico de ruas do bairro Condomínio Park. Os serviços estão sendo realizados por meio de recursos obtidos junto ao governo do estado, por meio de emenda do deputado estadual Fernando Cury (União Brasil).

Agudos já foi contemplada pelo parlamentar com R$ 1 milhão, entre recursos liberados e em tramitação. “O prefeito, Fernando Octaviani, é um grande parceiro do mandato. Fico muito feliz em poder contribuir com o município. Esse recapeamento vai trazer mais qualidade e segurança ao trânsito, além de melhorar a qualidade de vida dos moradores”, afirma Fernando Cury.