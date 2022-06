Incêndio atinge casa do Asilo Padre Euclides

Uma das casas foi atingida e os idosos retirados a tempo pelas equipes do asilo

Da Redação

Um incêndio atingiu o Asilo Padre Euclides na noite deste sábado, 4 de junho, em Botucatu. As chamas consumiram uma das casas que acomoda seis idosos.

O Corpo de Bombeiros atuou para conter as chamas que se iniciaram no telhado da casa do complexo de assistência. Um dos quartos ficou destruído.

Nenhum dos idosos internos ficou ferido com o incidente, segundo a direção da instituição, recebendo assistência médica.

As causas do incêndio ainda serão apuradas pela Polícia.