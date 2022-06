Poupatempo lança novo portal de serviços

Site apresenta os serviços públicos disponíveis na página do Poupatempo, separados por cor

Da Redação

A página oficial do Poupatempo está de cara nova. Mais moderno e intuitivo, o novo portal foi desenvolvido para facilitar ainda mais o acesso aos usuários. Importante destacar que o endereço eletrônico continua o mesmo – www.poupatempo.sp.gov.br.

Somente por meio do site, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento é possível realizar serviços e agendar atendimento de forma gratuita e com segurança para todas as unidades do Estado.

“A mudança vem sendo feita em etapas. Hoje, o novo portal já está mais moderno e intuitivo, inclusive facilitando a vida de quem acessa as opções eletrônicas e ainda para aqueles que precisam agendar atendimento presencial”, explica Murilo Macedo, diretor da Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, responsável pela administração do Poupatempo.

“Até o fim deste ano, novas funcionalidades serão implementadas, para que o cidadão possa cada vez mais resolver serviços públicos de forma remota, de onde estiver e sempre que precisar”, destaca.

A partir de agora, o site apresenta primeiro os tipos de serviços públicos disponíveis na página do Poupatempo, separados por cor. São eles: Documentos e Registros Pessoais, Transporte e Veículos, Emprego e Previdência, Impostos e Registros Empresariais, Justiça e Cidadania, Moradia e Serviços Sociais, Água e Energia, e Educação. Ao escolher o item desejado, o interessado será direcionado para a realização da solicitação.

Na sequência, a página inicial destaca a área de busca, onde o cidadão pode digitar o atendimento que deseja e ser levado para a tela específica. Logo abaixo, estão as principais opções requeridas no Poupatempo, como RG, renovação de CNH, acesso à carteira digital de vacinação contra a Covid-19, entre outras.

No mesmo espaço, também há botões exclusivos para acesso a cartilhas e vídeos tutoriais, que ensinam como realizar os principais serviços oferecidos pelo programa, e um específico para agendamento, que irá direcionar o usuário a todos os atendimentos presenciais, que necessitam de data e horário marcados para serem realizados nos postos.

“Em 2020 a Prodesp acelerou o processo de digitalização dos serviços oferecidos no Poupatempo. Atualmente, mais de 85% dos acessos são feitos pelos canais digitais, que juntos oferecem mais de 200 opções aos cidadãos. Até o final do ano ampliaremos ainda mais, chegando a 240”, afirma Murilo Macedo.

Só no primeiro quadrimestre de 2022, o Poupatempo realizou 31,5 milhões de atendimentos, dos quais 4,4 milhões foram presenciais e 27,1 milhões via canais digitais.