Botucatu supera os 2 mil casos de Covid-19 na semana, maior acumulado desde fevereiro

Da Redação

Com a presença da variante ômicron e flexibilização das medidas de prevenção, Botucatu registrou 2005 novos casos de Covid-19 na última semana, conforme apurado pelo Notícias, com base nos boletins emitidos pela Secretaria municipal da Saúde. O acumulado refere-se de 30 de maio a 5 de junho.

O total representa aumento de 5,30% em comparação com a última semana, quando foram 1904 novas infecções no município. É a oitava semana epidemiológica com crescimento nos casos. Houve uma morte registrada no período.

No sábado, 4 de junho, a Secretaria de Saúde informou que foram 285 casos positivos da doença, com 14 internados em hospitais para tratamento médico. Desse total, um paciente encontra-se em terapia intensiva (UTI), em leito do SUS. Em contrapartida, 1682 botucatuenses estão em quarentena domiciliar obrigatória.

Ao todo, a pandemia atingiu 43.932 botucatuenses, dos quais 349 morreram e outros 41.887 estão recuperados.