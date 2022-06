Embraer entrega primeiro E190 a empresa do Caribe

Aeronaves E190 foram configuradas para 98 lugares, divididos em duas classes

Da Redação

A Sky High Aviation, companhia aérea com sede na República Dominicana, recebeu seu primeiro jato de passageiros Embraer E190, tornando-se a única operadora de E-Jets com sede no Caribe. O primeiro dos dois E190, fornecidos pela empresa de leasing de aeronaves regionais TrueNoord, chegou ao aeroporto Las Americas José Francisco Peña Gómez na semana passada, após a preparação da aeronave ser concluída no centro de serviços da Embraer em Macon, estado da Geórgia, nos Estados Unidos. O segundo E190 será entregue à Sky High este mês.

A chegada dos jatos E190 traz um novo nível de conforto para os passageiros e abrirá novas rotas internacionais na região. A Sky High opera atualmente uma frota de dois jatos Embraer ERJ 145, de 50 lugares, voando para 10 destinos no Caribe. As aeronaves E190 foram configuradas para 98 lugares, divididos em duas classes, e servirão aos destinos existentes da Sky High, bem como para a abertura de novas rotas internacionais para os Estados Unidos, América Central e do Sul.

“É um grande diferencial ser o único operador na região a contar com a qualidade dos E-Jets e uma ótima maneira de comemorar nosso aniversário de 10 anos de operação”, disse Juan Chamizo Alonso, Presidente da Sky High Aviation. “A adição do primeiro E190, uma aeronave com mais tecnologia e capacidade, é o passo seguinte do nosso desenvolvimento e oferta aos nossos clientes. O E190 é perfeito para ajudar a gerenciar a demanda nos horários de pico, além de abrir e manter as rotas internacionais essenciais para o nosso crescimento contínuo como operadora líder no Caribe.”

“Como especialista em leasing de aeronaves regionais, reconhecemos a importância de melhorar a conectividade em todo o Caribe para os Estados Unidos e para outras regiões. É elogiável a capacidade da Embraer de trabalhar com operadoras menores, fornecendo excelente suporte inicial à Sky High, que cresce cada vez mais como companhia aérea”, disse Garry Topp, Diretor de Vendas da TrueNoord para as Américas.

“A Sky High trabalhou com afinco para se desenvolver e alavancar uma malha aérea de alta qualidade no Caribe. Temos orgulho de apoiá-los nessa nova fase de trajetória ascendente e iniciam a operação com as aeronaves E190, que são muito maiores. Vemos muitas outras oportunidades para esse modelo de aeronave na região”, disse Anne-Bart Tieleman, CEO da TrueNoord.

“A Sky High é um cliente valioso desde 2019, quando adquiriu o ERJ 145. A chegada do E-190 à sua frota atual mais que duplicará a capacidade da Sky High, e seus clientes se beneficiarão do melhor conforto de cabine na clássica configuração de assentos dois e dois, sem o assento do meio”, comentou Mark Neely, Diretor de Vendas e Marketing para as Américas, Embraer Aviação Comercial,