SP inicia amannhã aplicação da 4ª dose da vacina contra Covid-19 em profissionais da saúde e pessoas com mais de 50 anos

Nova dose de reforço pode ser aplicada após 4 meses da terceira dose

Da Redação

O Estado de São Paulo começa nesta segunda-feira (6) a aplicar a quarta dose da vacina de Covid-19 nas pessoas com mais de 50 anos de idade e em todos os profissionais da saúde, conforme diretriz do Ministério da Saúde.

Os municípios poderão utilizar para o esquema vacinal deste público as vacinas da Pfizer, AstraZeneca e Janssen, conforme disponibilidade nas unidades de saúde. A nova dose de reforço pode ser aplicada após 4 meses da terceira dose.

A Secretaria de Estado da Saúde disponibilizará novos lotes de vacina no início da semana, conforme solicitação dos municípios e também de acordo com o envio de mais imunizantes por parte do Ministério da Saúde.