Aluno da Unesp Botucatu é finalista em prêmio internacional de inovação

Equipe apresentou um modelo de negócio de rota tecnológica para obtenção de Hidrogênio Verde

A Startup EcoH2 conquistou a 8ª colocação na 1ª edição do Desafio iH 2 Brasil – Programa de Inovação em Hidrogênio Verde, um programa da Aliança Brasil-Alemanha para o Hidrogênio Verde, com apoio da GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH – Sociedade Alemã de Cooperação Internacional) e do Ministério de Minas e Energia (MME) do Brasil, realizada no mês de maio.

A equipe multidisciplinar é integrada por Eduardo Zitkus, mestrando em Agronomia – Energia na Agricultura pela Faculade de Ciências Agronômicas da Unesp, câmpus de Botucatu,sob orientação do professor Alcides Lopes Leão, do Residuall – Laboratório de Resíduos Sólidos e Compósitos. A equipe também é composta pelos profissionais Andressa Brandalise, Juliana Luciano dos Santos, Lenine Kerber, Carlos Alexandre Menuchi.

A equipe concorreu na categoria Entusiastas, apresentando um modelo de negócio de rota tecnológica para obtenção de Hidrogênio Verde, através da biodigestão anaeróbia de resíduos orgânicos urbanos, modelo sustentável baseado no Acordo de Paris 2030, NET Zero e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS). “O nosso modelo de negócio utiliza os resíduos orgânicos dos aterros sanitários como matéria prima para obtenção do Hidrogênio Verde, uma alternativa para redução dos aterros sanitários e para produção de energia e biocombustível limpo e renovável” explica Zitkus. “O lixo transportado pelo caminhão coletor servirá para seu próprio abastecimento, propiciando uma economia circular e mitigando a emissão de gases do efeito estufa (GEE)”.

A parceria Brasil-Alemanha – Tecnologias de Armazenamento Energético da GIZ, resultante do acordo entre Ministério de Desenvolvimento e Cooperação Econômica da Alemanha e o Ministério de Minas e Energia, foi criada em agosto de 2020 para promoção de parcerias e oportunidades de negócios entre empresas e instituições brasileiras e alemãs.

O desafio ocorreu no mês de maio, com a presença de profissionais, graduandos e pós-graduandos de todo o Brasil e passou por diversas fases eliminatórias, resultando em apenas 10 equipes para o pitch final. “O mais interessante dessa participação foi vivenciar engajamentos sustentáveis visando a produção de energia e biocombustível limpo e renovável para substituição do petróleo, garantindo um futuro promissor para humanidade e consequentemente, para nosso planeta”, conta Zitkus.

Mais informações: https://www.h2verdebrasil.com.br/