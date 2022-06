Câmara de Botucatu recebe prestação de contas da Secretaria da Saúde

Evento é aberto ao público, que pode participar de maneira presenciar ou remota

Da Redação

Na próxima quarta-feira-feira, 8 de junho, às 9h30, ocorre na Câmara de Botucatu audiência pública de prestação de contas da área da saúde, relativa ao primeiro quadrimestre de 2022. Representantes do Poder Executivo demonstrarão à população quanto e como o dinheiro arrecadado pela Prefeitura foi investido no setor no período.

O evento é aberto ao público, que pode participar de maneira presenciar ou remota, enviando sua pergunta pertinente ao tema para o WhatsApp (14) 99610-1981.