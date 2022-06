Casa das Meninas celebra 100 anos com exposição temática

Dentro do contexto da assistência social e formação educacional, em Botucatu, está a Casa das Meninas, instituição que chegará a seu primeiro centenário em 2022. Mantida pela Fundação Casa das Meninas, a entidade atende crianças (de ambos os gêneros) de 7 a 17 anos, no contraturno escolar, oferecendo atividades educacionais, artísticas, esportivas, além de imersão em estudos complementares. Também garante apoio nutricional, fornecendo mais de 9.900 refeições por mês.

Toda essa trajetória de assistência e formação cidadã é oriunda do espírito altruísta do coronel Amando de Barros (notório empreendedor, industrial e comerciante) que, em 1916, estabeleceu em seu testamento a “criação de uma fundação destinada a asilar órfãs, reconhecidamente pobres, residentes na cidade de Botucatu e dar-lhes educação profissional e religiosa”. Em 1922 o primeiro estatuto foi registrado, mais especificamente em 1º de junho, data da criação da Fundação Casa das Meninas. No entanto, o primeiro prédio foi concluído em 1927 e recebia a denominação de “Asylo de Orphams”. A gestão inicial, conforme consta no livro Achegas para a História de Botucatu, de Hêrnani Donato (4ª edição, 2008), foi das Irmãs Missionárias de Santa Terezinha, sendo substituídas, em 1940, uma comunidade das irmãs do Instituto das Missionárias do Jesus Crucificado. Já no ano de 1982, as Irmãs Servas do Senhor passam a responder pela já estabelecida Casa das Meninas Amando de Barros.

Ao longo das décadas prestou relevantes serviços à comunidade botucatuense. No entanto, na noite de 12 para 13 de dezembro de 2004, um incêndio tomou conta do edifício. As chamas destruíram o terceiro andar do prédio, onde estavam o dormitório, sala de vídeo e TV, além da biblioteca. O fato ocasionou grande mobilização popular, que arrecadou fundos objetivando restauração do pavimento atingido e, também, da restauração do complexo. Hoje, a instituição funciona em plena capacidade, cedendo o prédio a iniciativas empresariais e educacionais.

Algumas das atrações presentes na Casa das Meninas são o busto de Amando de Barros no saguão de entrada, além de toda a arquitetura existente no prédio. O hall de entrada, com suas características preservadas dão a dimensão do edifício centenário. Outro atrativo são as arcadas dos pavimentos inferiores e, o pátio interno que, além da prática esportiva e recreativa, já foi cenário de encenações teatrais.

*Texto originalmente publicado na Revista Destaque Botucatu- edição de novembro de 2019, autoria de Flávio Fogueral