Inscrições para curso de férias do Zoo de Bauru abrem nesta terça-feira

Todos os seres vivos interagem, de maneiras particulares, com o ambiente ao seu redor e com os outros seres que vivem nesse mesmo ambiente. A relação harmoniosa entre “presa e predador” ou “produtor e consumidor” é fundamental para a manutenção do habitat, e um pequeno desequilíbrio nessas interações pode ser suficiente para uma grande alteração na cadeia alimentar como um todo. É explorando esse assunto que o Zoológico de Bauru traz “Criaturas incríveis e suas relações surpreendentes” como tema da próxima edição do Curso de Férias.

Seguindo a já tradicional abordagem de “aprender brincando”, a programação de férias vai promover diversas atividades educativas presenciais, como jogos, dinâmicas, caça ao tesouro, bate-papo, oficinas, contação de histórias, entre muitas outras, sempre estimulando o aprendizado, a reflexão crítica e o trabalho em equipe.

As inscrições devem ser feitas nesta semana, entre terça e quinta-feira, nos dias 7, 8 e 9 de junho, no Centro de Educação Ambiental do Zoológico, das 8h às 16h. Será feito um sorteio entre os inscritos, uma vez que as vagas são limitadas. O resultado será publicado no dia 14 de junho no diário oficial, e a efetivação do cadastro deve ser feita entre 14 e 15 de junho, também no Centro de Educação Ambiental do Zoológico, das 8h às 16h. Em caso de desistência dos sorteados, uma segunda chamada será feita no dia 20 de junho.

O curso se dará em três etapas, divididas por faixa etária. A primeira etapa se chama “Aprendendo e Brincando no Zoo”, direcionado para crianças de 4 a 6 anos, e acontece no período de 5 a 8 de julho. A segunda etapa, “Eco Zoo Mirim”, é voltada para o público entre 7 e 10 anos, acontecendo entre 12 e 15 de julho. Por fim, a terceira etapa chamada “Eco Zoo” é destinada aos jovens de 11 a 15 anos, e acontece entre 19 e 22 de julho. Todas as opções possuem 40 vagas disponíveis (divididas entre 20 meninos e 20 meninas).

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, entre em contato através do telefone (14) 3231-2632 ou pelo e-mail educacaozoobauru@gmail.com. Para mais detalhes sobre as etapas de inscrição e a programação completa de cada etapa, confira o arquivo em anexo.