Projeto disponibiliza cadeiras adaptadas para trilhas no Horto Florestal de Avaré

Iniciativa disponibiliza 3 cadeiras adaptadas para cadeirantes ou com mobilidade reduzida

Da Redação

A Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPD) de Avaré lançou no sábado, 28 de maio, o Projeto Trilha Acessível.

A iniciativa consiste na disponibilização de 3 cadeiras adaptadas para cadeirantes ou pessoas com mobilidade reduzida para utilização no Horto Florestal, um dos cartões-postais da Estância Turística de Avaré.

O lançamento contou com a participação de munícipes com deficiência, representantes do SEBRAE e do Executivo, empresas privadas, atletas do grupo de corrida “Laranjinhas” e alunos de Educação Física da FREA.

Uma caminhada inclusiva foi realizada pelas trilhas do cartão-postal. A SEDPD também ofereceu treinamento sobre uso dos equipamentos.

O projeto foi conquistado junto ao Governo Estadual por meio do Programa Cidade Acessível. O Trilha Acessível é uma parceria com a Secretaria Municipal de Turismo.

Inclusão

O vice -presidente do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Adalberto Nascimento dos Santos, comemorou a iniciativa da Prefeitura de Avaré. “Projetos como esse são um grande passo para a inclusão, já que permitem que a pessoa com deficiência usufrua de todas os espaços que a cidade tem para oferecer”.

Como solicitar

O interessado em utilizar as cadeiras adaptadas deve se dirigir à Secretaria Municipal de Turismo, localizada no Horto, com quatro acompanhantes. O endereço é Rua Pernambuco, s/n.

É preciso assinar um termo de responsabilidade, no qual constam orientações sobre o uso do equipamento. O atendimento do público é das 8 as 17 horas.

Saiba mais

Já a SEDPD fica na Rua Ceará, nº 1393. Outras informações sobre projetos e ações podem ser obtidas pelo e-mail smdpd@avare.sp.gov.br ou pelo telefone (14) 3732-8844.