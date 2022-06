São Manuel: trecho da avenida Sebastiana de Barros será interditada na quarta (8)

Serão executados diversos serviços de manutenção e limpeza no local

Da Redação

A Administração Municipal através do Setor de Trânsito informa que estará interditando o tráfego de veículos na próxima quarta-feira (8) no trecho compreendido desde a Avenida Sebastiana de Barros (Praça Lauro de Oliveira-Estação Ferroviária) até a Rua General Osório (semáforo) atendendo solicitações das Diretorias de Gestão e Serviços e Agricultura e Meio Ambiente que irão executar diversos serviços de manutenção e limpeza no local.

A interdição irá durar o tempo necessário para a realização dos serviços programados, não sendo estipulado pela Diretorias envolvidas, um horário para o término dos mesmos.

Enquanto durar a interdição, os motoristas devem procurar vias alternativas até que o trecho seja liberado para o tráfego de veículos.