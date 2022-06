Traficante abandona carro com 900 quilos de maconha em Bofete

Veículo tinha placas do Paraguai e foi produto de furto naquele país

Da Redação

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu neste domingo, 5 de junho, 1440 tijolos de maconha, totalizando 904 quilos da droga, após o autor do crime de tráfico de entorpecentes abandonar o veículo na área rural de Bofete.

Segundo boletim de ocorrência, o utilitário trafegava pela Rodovia Castelo Branco (SP 280) quando não respeitou a parada determinada pela Polícia Rodoviária. O fato ocorreu no período da manhã, sendo que houve perseguição por 20 quilômetros na via. O condutor do utilitário conseguiu tomar rumo ignorado pelas estradas vicinais.

No entanto, no entorno do quilômetro 186 da Castello, já em Bofete, policiais encontraram, ja no final da tarde, o utilitário nas proximidades de um porto para a extração de areia.

O carro encontrava-se abandonado e durante a vistoria, foram encontrados 1440 tijolos de maconha que totalizaram 902 quilos da droga.

Além dos produtos, policiais ainda localizaram quatro pares de placas veiculares, sendo que uma delas era registrada no Paraguai. Após consulta ao sistema integrado, constatou-se que o carro era produto de furto no país vizinho.

O autor do crime de tráfico continua sendo procurado pela polícia.