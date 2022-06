Unesp de Botucatu terá nova edição do “É Feira no Campus” nesta quarta (8)

Evento terá a tradicional venda de hortifrutis, artesanato, cosméticos, comidas e bebidas

Da Redação

A Comissão de Ética Ambiental da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/UNESP), o Núcleo de Hospitais Sustentáveis do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) e o Projeto “É Dia de Feira no Campus da Unesp” atuam juntos na organização da VI Semana do Meio Ambiente e Saúde. As ações acontecerão na próxima quarta-feira, 8 de junho, no campus da Unesp em Rubião Júnior.

A programação terá início às 11 horas com mais uma edição do “É Dia de Feira”, no gramado da biblioteca, com a tradicional venda de hortifrutis, artesanato, cosméticos, comidas e bebidas. Também haverá exposição de fotos de Lorena Patrício, que retrata aves e natureza; distribuição de blocos com papeis reutilizados e mapas das hortas comunitárias, além de exposição de ações do Núcleo de Hospitais Sustentáveis.

A partir das 12 horas acontecerá uma aula de pilates no gramado da biblioteca. E às 13 horas um bate papo com Lorena Patrício e a professora Karina Pavão sobre observação de aves e conexão com a natureza e sua relação com os benefícios para a saúde. O encerramento está previsto para as 14 horas. Os eventos são abertos à comunidade universitária e ao público em geral.

A VI Semana do Meio Ambiente e Saúde da FMB e HCFMB conta com apoio da reitoria da Unesp, Instituto de Biociências (IBB), Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB), Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ), Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina (HCFMB), Administração Geral do Campus (AG), Biblioteca do Campus, PROEX, Interssan, Núcleo de Movimento, Inclusão e Saúde (NUMIS), Prefeitura de Botucatu, Famesp e Banco de Alimentos.

O projeto “É Dia de Feira no Campus da Unesp” tem como proposta incentivar a alimentação saudável e sustentável, além de valorizar e fortalecer a agricultura local, orgânica e agroecológica. Além disso, permite a aproximação de produtores e consumidores, reduz intermediários na cadeia de consumo, estimula a continuidade da produção e garante o acesso a alimentos com preços mais justos em comparação aos praticados nos mercados tradicionais.

Os organizadores alertam que continuarão a ser adotadas medidas de proteção que incluem o uso obrigatório de máscaras, distanciamento preventivo entre os expositores e consumidores e higienização das mãos com álcool em gel. Como forma de reduzir o consumo de sacolas plásticas serão colocadas à venda sacolas ecológicas produzidas com material reciclável gerado no Hospital das Clínicas (HC) que poderão ser adquiridas por R$ 5,00.

Os consumidores que preferirem poderão fazer as encomendas de forma antecipada, retirando os produtos no dia da feira. Se for essa a opção, o cliente deverá entrar no grupo de WhatsApp (link na BIO) para conhecer os produtores e os itens que serão vendidos antecipadamente (apenas os administradores do grupo podem enviar mensagem). Os produtores divulgarão os itens disponíveis no grupo. Os clientes entrarão em contato direto com o produtor (no privado), farão os pedidos e acertarão a forma de pagamento. No dia da Feira, o cliente deverá ir até a barraca do produtor e retirar seu pedido.

O projeto é realizado pelo Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/Unesp), Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) e pelo Departamento de Ciências Humanas e Ciências da Nutrição e Alimentação do Instituto de Biociências de Botucatu (IBB), com apoio da Proex (Pró-Reitoria de Extensão Universitária).