Enfermeiras de Botucatu apresentam experiências de combate à Covid-19 em Laboratório de Inovação

Da Redação

As experiências de combate à Covid-19 em Botucatu viraram tema de um trabalho inscrito na segunda edição do Laboratório de Inovação em Enfermagem, uma iniciativa idealizada pela OPAS/OMS (organização Panamericana de Saúde / Organização Mundial da Saúde) e Conselho Federal de Enfermagem (COFEN).

O conteúdo, produzido pelas enfermeiras da O.S.S Pirangi, Elisangela Campos, Daniela Silva e Maiara Mialich, além do ex-secretário municipal de Saúde, André Spadaro, apresenta as ações exitosas do Serviço de Atenção à Covid-19 durante a pandemia em Botucatu. Da criação do Plano de Contingenciamento até as visitas em domicílio a casos suspeitos.

Toda essa reestruturação da rede municipal de saúde no combate à covid-19 foi fundamental para que a Astrazeneca, Fiocruz e Universidades de Oxford, realizassem um estudo inédito de efetividade da vacina contra o novo coronavírus junto à população local. O que culminou em uma vacinação em massa de mais de 65 mil munícipes, em um único dia: 16 de maio de 2021.

“As ações de combate à cCovid-19 em Botucatu trouxeram resultados que tornaram-se referência internacional. Proporcionalmente a qualquer outro município, alcançamos os menores índices de mortalidade e maior número de testagens e de busca ativa. Nenhum paciente de Covid positivo saiu de nossos olhos durante a pandemia”, lembra a Enfª Elisangela Campos.

Neste período, uma equipe multidisciplinar de profissionais se desdobrava diariamente (inclusive aos finais de semana) para acolher todas as pessoas que apresentavam sintomas da doença. Além de fazer a gestão e revisão constante dos protocolos de acompanhamento dos pacientes.

“Botucatu é um case de sucesso no combate à covid devido a uma união de esforços. Do Poder Público Municipal, iniciativa privada, Unesp, OSS Pirangi e muitos outros atores. Em especial, o empenho de todos os enfermeiros e demais profissionais da saúde que lutaram (e ainda lutam) bravamente na linha de frente”, enfatiza a Enfª Daniela Silva.

O trabalho apresentado pela equipe de Botucatu foi um dos 39 selecionados entre 150 outros projetos apresentados ao Laboratório de Inovação em Saúde. As experiências mais inovadoras poderão ser publicadas no Portal da Inovação na Gestão do SUS.