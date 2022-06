Grupo Caio abre vagas de trabalho para seu Centro Técnico

A estrutura do Centro Técnico possui 24 mil metros quadrados

Do Diário do Transporte

O Centro Técnico da Caio e da Busscar está com vagas de emprego abertas. O espaço está localizado em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Segundo o diretor de vendas de peças e pós-vendas do Grupo Caio, Diego Teixeira, já foram gerados 40 empregos diretos no local.

As oportunidades são para adesivista, analista administrativo, assistente de TI, coordenador de campo, eletricista, estoquista, funileiro, mecânico, motorista, pintor, soldador oficial e tapeceiro.

As oportunidades estão disponíveis no site oficial do Grupo Caio:

https://jobs.kenoby.com/grupocaio

