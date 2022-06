Juliano Meira é campeão do Rally Serra Azul, disputado em Pardinho

Etapa de Pardinho recebeu um grid de 55 pilotos nas categorias motos e UTVs

Da Redação No último final de semana (03 a 05 de junho), o 8º Rally Serra Azul deu sequência ao Campeonato Brasileiro de Rally Baja. A cidade de Pardinho recebeu um grid de 55 pilotos nas categorias motos e UTVs, que aceleraram pelas 5ª e 6ª etapas da temporada 2022, com concentração no Grupo Rodoserv – na Rodovia Castelo Branco. A competitividade no Brasileiro de Rally Baja se manteve forte, e dentro das trilhas, mais uma vez, observou-se a qualidade da aceleração e das manobras de cada competidor, que ao longo dos 221 quilômetros de trechos cronometrados, (divididos em dois dias), não economizaram na velocidade.





Igualmente às etapas anteriores, o Rally Serra Azul teve os resultados definidos na diferença de poucos segundos. Entre os UTVs, apenas 27 segundos separaram o campeão da prova, o piloto Juliano Meira, do segundo colocado, o piloto Nuno Fojo. “Foi um rali bem difícil, rápido e técnico, com todos os tipos de obstáculos: pedras, areias, terra molhada e lisa, travessia de córrego, muitas curvas e tocos para serem desviados. Tive que trazer o UTV na ‘ponta dos dedos’. Vencer me deixou bastante orgulhoso”, declarou Meira. Na terceira posição, 54 segundos atrás, veio o piloto Reinaldo Varela.